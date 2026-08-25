Александр Бубнов сравнил себя с Русланом Литвиновым

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил себя с футболистом московского «Спартака» Русланом Литвиновым.

— Ну, по поводу Литвинова я так скажу… Во-первых, у меня скорость выше была. Во-вторых, я головой лучше играл. В-третьих, у меня удар был и сильнее, и лучше поставлен.

— А длинный пас? У него крутой длинный пас.

— Длинные передачи… Вот этим мячом, которым они сейчас играют, волейбольным, я бы мог от своих ворот, от линии штрафной до линии штрафной противника легко. Даже без разбега делать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Литвинов провёл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Футболист получил повреждение и покинул поле на 57-й минуте встречи 5-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором красно-белые победили «Зенит» (2:0). В «Спартаке» со