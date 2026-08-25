«Дмитриев дорисовал. Но спорить особо нечего». Радимов — об удалении Глушенкова в 5-м туре

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об удалении нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором команда из Санкт-Петербурга уступила «Спартаку» (0:2). На 88-й минуте Глушенков блокировал футболиста «Спартака» Игоря Дмитриева, который находился без мяча. Главный судья встречи Инал Танашев показал форварду жёлтую карточку, которая стала для него второй.