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Liverpool Echo: «Ливерпуль» готовит новое предложение по Минте, «Брайтон» требует £ 70 млн

Liverpool Echo: «Ливерпуль» готовит новое предложение по Минте, «Брайтон» требует £ 70 млн
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«Ливерпуль» готовит третье предложение о покупке крайнего нападающего «Брайтона» Янкубы Минте. Ранее «чайки» отклонили предложения мерсисайдцев в размере £ 50 млн и £ 60 млн. Они настаивают на сумме, превышающей £ 70 млн. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В прошлом сезоне Минте принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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