Гендиректор «Динамо» Мх Газизов отреагировал на информацию об уходе Мастури в «Эсперанс»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию об уходе нападающего Хазема Мастури в «Эсперанс».

«Трансфер Мастури в «Эсперанс» официально ещё не подписан, но полностью отрицать эту информацию не буду. Вероятность перехода существует», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил о продаже Мастури в «Эсперанс» за € 800 тыс.

В нынешнем сезоне Мастури принял участие в двух матчах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028