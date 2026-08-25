Андрей Ещенко ответил, с кем из соперников хотел бы увидеть матчи сборной России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко назвал соперников, которых хотел бы увидеть в матчах со сборной России.

«Любые соперники для сборной России были бы интересными. Со всеми остальными сборными мы уже играли. Надо искать других соперников, мало сборных? Италия, Испания, Англия — мы же с ними не играли. Если не получается, тогда придётся играть с теми сборными, которые соглашаются», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Последние товарищеские матчи сборная России провела в июне 2026 года. Подопечные Валерия Карпина одержали победы над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).