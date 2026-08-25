15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Гаич оценил старт сезона для команды

Защитник ЦСКА Гаич оценил старт сезона для команды
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил старт сезона для команды. После пяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги красно-синие занимают третье место.

«Не могу сказать, что мы довольны. Были матчи с «Ростовом» и «Крыльями Советов», когда могли забрать три очка. Радует, что качество игры улучшается после встречи с «Локомотивом». Мы довольны, перед нами долгий путь. Есть моменты, которые надо улучшать. Достаточно неплохое начало. Команда строилась всего две недели. Есть новые требования тренера. Нужно время. Есть качество и желание. Нам повезло с графиком, сыграли пять матчей дома», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата»