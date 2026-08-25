Защитник ЦСКА Гаич оценил старт сезона для команды

Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил старт сезона для команды. После пяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги красно-синие занимают третье место.

«Не могу сказать, что мы довольны. Были матчи с «Ростовом» и «Крыльями Советов», когда могли забрать три очка. Радует, что качество игры улучшается после встречи с «Локомотивом». Мы довольны, перед нами долгий путь. Есть моменты, которые надо улучшать. Достаточно неплохое начало. Команда строилась всего две недели. Есть новые требования тренера. Нужно время. Есть качество и желание. Нам повезло с графиком, сыграли пять матчей дома», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата»