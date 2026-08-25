Милан Гаич — о возможном переходе Аззи в ЦСКА: я не боюсь конкуренции

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о возможном переходе Мохамеда Аззи из махачкалинского «Динамо» в московский клуб.

«Что касается информации о перезоде Аззи, я не против. В каждой команде должна быть конкуренция. Я не боюсь её», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Аззи выступает в составе дагестанской команды с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной