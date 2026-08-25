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Защитник ЦСКА Гаич не стал оценивать шансы команды на чемпионство

Защитник ЦСКА Гаич не стал оценивать шансы команды на чемпионство
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич не стал комментировать шансы своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

— Какие шансы побороться за чемпионство в этом сезоне?
— Пока рано об этом говорить. Прошло только пять туров. Не будем это обсуждать. В прошлом сезоне многие говорили, что мы боремся за что-то. И мы оказались где не надо. Смотрим от матча от матча. Выводы сделаем в конце сезона, — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти встреч Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

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