Защитник ЦСКА Гаич не стал оценивать шансы команды на чемпионство

Защитник ЦСКА Милан Гаич не стал комментировать шансы своей команды на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

— Какие шансы побороться за чемпионство в этом сезоне?

— Пока рано об этом говорить. Прошло только пять туров. Не будем это обсуждать. В прошлом сезоне многие говорили, что мы боремся за что-то. И мы оказались где не надо. Смотрим от матча от матча. Выводы сделаем в конце сезона, — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти встреч Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.