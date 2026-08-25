Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил судейство в РПЛ после ЧМ-2026

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил судейство в Альфа-Банк РПЛ после ЧМ-2026.

«Стали ауты быстрее ауты бросать и от ворот забивать. Иной раз задумываешься об этом, что команда условно играет на своём поле — счёт 0:0, берёт мяч, чтобы ввести в аут, а судья сразу начинает отсчитывать время. Понятно, что это делали для того, чтобы не тянули время. Но как игрок команды, которая играет дома, может это делать, если он хочет забить? А тут же сразу идёт отсчёт. Здесь нуж