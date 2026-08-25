Балеба поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый полузащитник «Манчестер Юнайтед» Карлос Балеба поделился эмоциями от перехода в стан «красных дьяволов» из «Брайтона». Контракт с футболистом рассчитан до 2032 года с возможностью продления ещё на год.

«Это невероятное чувство — присоединиться к клубу моей мечты. Играть на «Олд Траффорд» — всегда особенное событие, но возможность делать это в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» станет для меня настоящей честью.

Я с нетерпением жду начала работы с Майклом Кэрриком. Его опыт и знание игры делают его идеальным тренером, который помож