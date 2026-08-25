«Можно улететь, но не вылететь». Бубнов — о «Локомотиве» после ухода Батракова и Карпукаса

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Локомотива» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027 после ухода футболистов Алексея Батракова и Артёма Карпукаса.

— С таким составом и с теми процессами, которые происходят в команде, с распродажами они точно не вылетят. Можно улететь, но не вылететь. Там хватает опытных игроков, и они никуда не денутся. У них есть достаточно квалифицированных игроков, чтобы балансировать от восьмого до шестого