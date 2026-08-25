Трансфер защитника «Балтики» Гассама в «Болонью» может сорваться — Аккомандо

Переход защитника «Балтики» Натана Гассама в «Болонью» этим летом может не состояться. Об этом сообщает журналист Орацио Аккомандо в социальной сети X.

По данным источника, сделка может не пройти из-за проблем с документами футболиста. На данный момент у сторон не получается оформить трансфер. Руководство итальянского клуба уже ищет альтернативные варианты на трансферном рынке.

В 30 матчах прошлого сезона Натан Гассама забил один гол и отдал три результативные передачи. В пяти встречах нынешнего сезона защитник отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет