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«Ноттингем Форест» договорился о трансфере нападающего «Челси» Лиама Делапа — Романо

«Ноттингем Форест» договорился о трансфере нападающего «Челси» Лиама Делапа — Романо
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«Ноттингем Форест» в устной форме согласовал с «Челси» покупку нападающего Лиама Делапа. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, стоимость сделки оценивается в £ 45 млн (около € 52 млн). Сам футболист уже согласился на переход в стан «лесников».

Делап перебрался в «Челси» из «Ипсвича» летом прошлого года. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги игрок принял участие в 28 встречах и забил один гол, а также отметился одной результативной передачей. Согласно информа