Хави отреагировал на информацию, что был только 3-м вариантом на пост тренера Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Хави отреагировал на информацию, что он был только третьим вариантом на пост наставника национальной команды. Ранее технический директор сборной Нидерландов Найджел де Йонг сообщил, что первым кандидатом на должность главного тренера был Хосеп Гвардиола, а вторым – Арне Слот.

«Мне всё равно, третий вариант или 10-й. Для меня большая честь быть тренером сборной Нидерландов.

Как вы знаете, у меня тесная связь с этой страной. Сегодня я чувствую себя так, будто попал в университет футбола. Я лично верю в это поколение, но