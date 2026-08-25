Футбольная ассоциация Северной Ирландии отозвала поддержку Инфантино

Футбольная ассоциация Северной Ирландии (IFA) отозвала свою поддержку в адрес главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на фоне предложения чиновника продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Ирландская футбольная ассоциация отозвала свою поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино. Предложение о продаже части активов ФИФА частной инвестиционной компании без предварительных обсуждений представляет собой нечто большее, чем просто провал коммуникации.

На наш взгляд, это поднимает фундаментальные вопросы о стратегии, управлении и ответственном обращении с нашими активами. Мы считаем, что настало время перем