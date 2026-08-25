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«Галатасарай» не подпишет Демировича этим летом — Бергер

«Галатасарай» не подпишет Демировича этим летом — Бергер
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Переход нападающего Эрмедина Демировича из «Штутгарта» в «Галатасарай» этим летом не состоится. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в социальной сети X.

По данным источника, турецкий клуб предложил за игрока € 18 млн и € 2 млн в виде бонусов, однако команды не смогли договориться. Сам футболист также захотел остаться в немецком клубе, о чём уже проинформировал руководство.

Эрмедин Демирович является воспитанником «Гамбурга» и «РБ Лейпциг». В послужном списке футболиста также есть «Алавес», «Фрайбург», «Аугсбург» и ряд других команд. В 38 матчах прошлого клубного сезона игрок забил 15 голов и отда