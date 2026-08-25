«РБ Лейпциг» объявил о возвращении Нкунку, аренда — до конца сезона-2026/2027

«РБ Лейпциг» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб нападающего Кристофера Нкунку. «Быки» арендовали 28-летнего футболиста у «Милана» до конца сезона-2026/2027 с возможностью выкупа.

Ранее СМИ сообщали, что «РБ Лейпциг» арендовал французского футболиста за € 3,5 млн. Подчёркивалось, что немецкий клуб может выкупить Нкунку за € 30 млн.

Нападающий играл за «быков» с 2019 по 2023 год. За этот период Нкунку принял участие в 172 матчах во всех турнирах, в которых отметился 70 голами и 56 результативными передачами. В «РБ Лейпциг»