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«Когда порядок бьёт класс». Слуцкий посетил матч Соболенко и Джоковича на US Open в миксте

«Когда порядок бьёт класс». Слуцкий посетил матч Соболенко и Джоковича на US Open в миксте
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Известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий посетил матч смешанного парного разряда US Open – 2026, в котором приняли участие первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Об этом Слуцкий сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав сделанное на трибуне фото с видом на корт. Соболенко и Джокович проиграли поединок первого круга Катержине Синяковой и Генри Паттену со