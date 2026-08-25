«Когда порядок бьёт класс». Слуцкий посетил матч Соболенко и Джоковича на US Open в миксте

Известный российский футбольный тренер Леонид Слуцкий посетил матч смешанного парного разряда US Open – 2026, в котором приняли участие первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Об этом Слуцкий сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав сделанное на трибуне фото с видом на корт. Соболенко и Джокович проиграли поединок первого круга Катержине Синяковой и Генри Паттену со