Зоран Тошич: не вижу преград тому, чтобы провести матч сборных России и Сербии

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич оценил шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Я уверен, что люди, которые занимаются организацией матчей, сделали бы снова игру сборных России и Сербии. Не знаю, с кем Сербия сейчас играет, но, если бы были возможности, не вижу преград тому, чтобы это случилось. Хочу, чтобы такой матч случился поскорее. Если у России запланирована только одна игра, надо серьёзно готовиться к ней, а у тренера будет больше времени увидеть всех на тренировках, чтобы что-то доработать. Понятно, что каждый футболист любит больше играть, чем тренироваться, но в этот раз в