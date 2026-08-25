Константин Генич: никакого вылета «Локомотива» из РПЛ не будет

Комментатор Константин Генич оценил перспективы московского «Локомотива» в нынешнем сезоне. На данный момент красно-зелёные находятся на 14-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— Как видите ситуацию «Локомотива» на старте сезона? Будет ли продолжаться их падение? Реален ли вылет из РПЛ?

— Никакого вылета «Локомотива» из РПЛ не будет. Хотя мы помним, как вылетал «Рубин», когда этого никто не ждал. Потом мы помним ситуацию с «Динамо». Конечно, нет ничего нереального и невозможного. Но я думаю, ч