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Сабах — Хапоэль Беэр-Шева, результат матча 25 августа 2026, счет 5:2, ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

«Сабах» разгромил «Хапоэль» Беэр-Шева и вышел в общий этап Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем» Беэр-Шева. Игра прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «Сабаха». В первой встрече «Хапоэль» победил со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей азербайджанский клуб выиграл со счётом 6:4 и вышел в общий этап Лиги чемпионов. В прямом эфире игру можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2026, вторник. 19:45 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
5 : 2