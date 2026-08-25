«Сабах» разгромил «Хапоэль» Беэр-Шева и вышел в общий этап Лиги чемпионов

Завершился ответный матч раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем» Беэр-Шева. Игра прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «Сабаха». В первой встрече «Хапоэль» победил со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей азербайджанский клуб выиграл со счётом 6:4 и вышел в общий этап Лиги чемпионов. В прямом эфире игру можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».