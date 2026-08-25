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«Факел» арендовал у «Интернасьонала» защитника Сампайо

«Факел» арендовал у «Интернасьонала» защитника Сампайо
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Воронежский «Факел» арендовал 26-летнего центрального защитника «Интернасьонала» Клейтона Сампайо.

Аренда футболиста является бесплатной, а соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа, но не носит обязательный характер.

Клейтон выступал за юношескую сборную Бразилии, играл в Португалии за клубы «Насьонал» и АВС. Последний сезон провёл в бразильском «Интере» и принял участие в Кубке Либертадорес.

Сампайо выступает за «Интернасьонал» с 2024 года. В активе защитника 26 матчей, в которых он не отметился результ