«Ювентус» объявил о переходе в клуб вратаря Камиля Грабары из «Вольфсбурга»

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду польского голкипера Камиля Грабары из «Вольфсбурга» на правах аренды.

Срок действия арендного договора между клубами рассчитан до лета 2027 года.

Камиль Грабара является воспитанником польского футбола. На взрослом уровне он ранее выступал за «Орхус», «Хаддерсфилд Таун» и «Копенгаген». В 37 матчах прошлого клубного сезона вратарь четыре раза сыграл «на ноль». Согласно информации, пр