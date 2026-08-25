15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Манчестер Сити» предположил, в каком случае Эрлинг Холанд может покинуть клуб

Экс-игрок «Манчестер Сити» предположил, в каком случае Эрлинг Холанд может покинуть клуб
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри предположил, в каком случае нападающий Эрлинг Холанд может покинуть клуб.

«Думаю, если доминирование «Сити» немного ослабнет и победы перестанут приносить трофеи, это только подогреет слухи. Иногда вполне естественно хотеть новых вызовов, и я уверен, что Холанд не станет исключением.

Это не произойдёт в одночасье. Холанд будет думать о своей карьере, которая коротка. У него будут предложени