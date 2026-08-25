Экс-игрок «Манчестер Сити» предположил, в каком случае Эрлинг Холанд может покинуть клуб

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри предположил, в каком случае нападающий Эрлинг Холанд может покинуть клуб.

«Думаю, если доминирование «Сити» немного ослабнет и победы перестанут приносить трофеи, это только подогреет слухи. Иногда вполне естественно хотеть новых вызовов, и я уверен, что Холанд не станет исключением.

Это не произойдёт в одночасье. Холанд будет думать о своей карьере, которая коротка. У него будут предложени