15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд, Б. Фернандеш, Салиба — в сборной АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA

Холанд, Б. Фернандеш, Салиба — в сборной АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA
Комментарии

Пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) на странице в социальной сети X опубликовала сборную лучших игроков английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Этот выбор сделали другие футболисты.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Райан Шерки («Манчестер Сити»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Борнмут»/«Манчестер Сити»), Иг