Холанд, Б. Фернандеш, Салиба — в сборной АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA

Пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) на странице в социальной сети X опубликовала сборную лучших игроков английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Этот выбор сделали другие футболисты.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Юрриен Тимбер («Арсенал»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Райан Шерки («Манчестер Сити»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Антуан Семеньо («Борнмут»/«Манчестер Сити»), Иг