«Нам такой рэпер не нужен». Бубнов — о ситуации с концертом Канье Уэста на «Газпром Арене»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о неопределённости в ситуации с концертом американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене».

«Это очень большие деньги, особенно когда иностранцы приезжают. Набивать эти стадионы и на этом зарабатывать деньги. Почему нет? Правильно они это всё делают, потому что клубам, особенно частным, да и бюджетным нужно зарабатывать деньги на те же трансферы. Это всё нормально, и в этом смысле никакого криминала нет.

Единственное в Санкт-Петербурге отменяют, не потому что футбольное поле испортят, а потому что этот рэпер поддерживает Украину. На концертах заставляет свою жену раздеваться и показ