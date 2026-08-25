Гендиректор Дрезен и спортдиректор Эберль продлили контракты с «Баварией»

Генеральный директор Ян‑Кристиан Дрезен и спортивный директор Макс Эберль продлили контракты с «Баварией» до лета 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

«В свете событий последних лет ФК «Бавария» рассчитывает на преемственность и стабильность на уровне руководства: наблюдательный совет продлевает контракты с Ян-Кристианом Дрезеном в качестве генерального директора, а также со спортивным директором Максом Эберлем до 30 июня 2029 года. Соответствующее решение комитета было принято сегодня в рамках планового заседания», — сказано в сообщении мюнхенцев.

Новый сезон «Бавария» начала с победы в Суперкубке Германии — 2026.