Бруну Фернандеш — лучший игрок АПЛ сезона-2025/2026 по версии PFA

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). Такой выбор сделали другие игроки. Об этом информирует пресс-служба PFA на странице в социальной сети X.

Фото: PFA

В минувшем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом соревнования. Португальский хавбек отметился 21 результативной передачей в 35 матчах. Футболист «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по количеству ассистов за один сезон, превзойдя достижение Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне (по 20 ассистов). Также 31-летний игрок за