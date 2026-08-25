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Спортдиректор «Баварии» Эберль высказался о продлении контракта с клубом

Спортдиректор «Баварии» Эберль высказался о продлении контракта с клубом
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2029 года.

«Футбольный клуб «Бавария» всегда был мне близок, ещё с тех пор, как я играл в юношеской команде. Поэтому, как и для моих коллег по правлению, для меня важно продолжать выбранный нами путь и вносить свой вклад в спортивные успехи всей семьи ФК «Бавария» в будущем. Доверие, оказанное наблюдательным советом, — это важный знак, который я очень ценю», — приводит слова Эберля официальный сайт мюнхенского клуба.

Макс Эберль работает спортивным директором «Баварии» с 1 марта 2024-го. Новый сезон «Бавария» начала с победы в Суперкубке Германии — 2026.