«У нас ещё много планов». Гендиректор «Баварии» Дрезен — о новом контракте с клубом

Генеральный директор «Баварии» Ян‑Кристиан Дрезен высказался о продлении контракта с клубом до лета 2029 года.

«Прежде всего благодарю Наблюдательный совет за оказанное доверие. Рад продолжить свою работу в ФК «Бавария» с энергией и энтузиазмом. Как команда Исполнительного совета вместе с нашими сотрудниками, членами клуба и болельщиками мы хотим продолжать делать всё возможное, чтобы ФК «Бавария» оставался лучшим клубом, которым мы все гордимся. Именно это нас мотивирует – и у нас ещё много планов», — приводит слова Дрезена официальный сайт мюнхенского клуба.