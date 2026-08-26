Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027

Завершились три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, по результатам которых определились три команды, вышедшие в общий этап турнира.

Право выступать на групповой стадии турнира заработали ЛАСК (Австрия), победивший «Селтик» (Шотландия) (0:3, 5:1); «Будё-Глимт» (Норвегия), который обыграл «НЕК Неймеген» (Нидерланды) (3:1, 3:0); и «Сабах» (Азербайджан), одержавший победу над «Хапоэлем» Беэр-Шева (Израиль) (1:2, 5:2).

Список команд, вышедших в общий этап Лиги чемпионов:

«Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль» (все – Англия), «Барселона», «Реал» Мадрид, «Вильярреал», «Атлетико» Мадрид, «Бетис» (все – Испания), «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо