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«Милан» хочет усилиться Джеком Грилишем — Football Insider

«Милан» хочет усилиться Джеком Грилишем — Football Insider
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Футбольный клуб «Милан» изучает возможность приобретения вингера «Манчестер Сити» Джека Грилиша. Об этом сообщает Football Insider.

В прошлом сезоне Грилиш на правах аренды выступал за «Эвертон». Ранее «ириски» планировали выкупить права на футболиста, но позднее потеряли интерес к этой идее. Отмечается, что миланцы всерьёз рассмотрят возможность приобретения англичанина, если стоимость сделки составит менее £ 10 млн (около € 12 млн). На данный момент неясно, привлекает ли Грилиша перспектива выступления в Серии А.

В минувшем сезоне-2025/2026 Джек Грилиш принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

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