Бруну Фернандеш — первый футболист «МЮ» с 2010 года с наградой игроку сезона по версии PFA

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым футболистом «красных дьяволов», завоевавшим награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA) с 2010 года, когда этого приза удостоился экс-нападающий манкунианцев Уэйн Руни.

В минувшем сезоне АПЛ Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом соревнования. Португальский хавбек отметился 21 результативной передачей в 35 матчах. Футболист «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по количеству ассистов за один сезон, превзойдя достижение Тьерри Анри и Кевина Де Брёйне (по 20 ассистов). Также 31-летний игрок забил девять голов в турнире.