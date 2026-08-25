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Бруну Фернандеш высказался после признания его лучшим игроком АПЛ сезона-2025/2026

Бруну Фернандеш высказался после признания его лучшим игроком АПЛ сезона-2025/2026
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями от признания его лучшим игроком английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA). За португальского хавбека проголосовало большинство других игроков.

Фото: PFA

«Очевидно, что это нечто особенное, за меня проголосовали те, кто каждую неделю выступает против меня на футбольном поле, и то, что за меня проголосовали они, а может быть, и большинство из них, — это нечто особенное.

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