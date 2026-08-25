«Что вы всё принижаете?» Евсеев — о подаче информации про клубы-лидеры РПЛ и остальные

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался по поводу разницы в подаче информации про клубы-лидеры Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и остальные команды чемпионата.

— Карпукас… Ну что? В этом году хорошо играл, с нами — особенно (улыбается). Мы рады были.

— В этом году, по-моему, худший матч его был с Махачкалой.

— Опять. Если Махачкала кого-то обыгрывает, значит, кто-то, ***, худший матч играет! А не может быть такое, что Махачкала играет? Команда… Даже «Оренбург», «Крылья» кого-то обыграют… «Спартак», «Зенит», всё! «Зенит», «Спартак» — худший матч. А почему не говорить, что «Крылья» хорошо играли? Что вы всё принижаете? «Краснодар» вон выиграл. Пять минут — о Махачкале, а потом — о «Краснодаре», почему они так играли, — сказал Евсеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».