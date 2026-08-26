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Рахиму Стерлингу грозит два года тюрьмы за опасное вождение — The Sun

Рахиму Стерлингу грозит два года тюрьмы за опасное вождение — The Sun
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг был задержан недалеко от транспортной развязки возле английского города Фарнборо. Четырёхкратному чемпиону Англии предъявлены обвинения в опасном вождении, хранении закиси азота и отказе от сдачи материала для анализа. 31-летний футболист может получить два года тюрьмы, если его вина будет доказана. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Стерлинг предстанет перед судом в Бейзингстоке 15 сентября.

В мае The Sun сообщал, что нападающий, находящийся без клуба, был арестован по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В машине футболиста обнаружили запрещённые вещества.