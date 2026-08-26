«Типичный агентский ход». Барри — о слухах об интересе «Арсенала» к Винисиусу

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гарет Барри поделился мнением о возникших слухах касательно возможного перехода нападающего Винисиуса Жуниора из «Реала» в «Арсенал». Позднее бразилец продлил контракт с «лос бланкос» до лета 2032 года.

«Я был в восторге, увидев, что Винисиуса связывают с Премьер-лигой. Было бы здорово увидеть его в нашем чемпионате. Со стороны это выглядело как классическая агентская игра: если они ведут переговоры [о продлении контракта], то привлечение ещё одного крупного клуба, очевидно, подогреет интерес и поможет сделать контракт более весомым, чтобы соответствовать требованиям перед подписанием. Я это всё воспринял как типичный агентский ход.

В то же время было бы здорово увидеть Винисиуса в АПЛ, ведь