Морган в критической форме отреагировал на признание Бруну Фернандеша лучшим игроком АПЛ

Журналист и телеведущий Пирс Морган в критической форме отреагировал на признание полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша лучшим игроком английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

«Нелепо… Выиграть должен был Деклан Райс», – написал Морган на своей странице в социальной сети Х.

По итогам голосования 31-летний футболист «Манчестер Юнайтед» опередил Райана Шерки, Эрлинга Холанда (оба – «Манчестер Сити»), Габриэла Магальяйнса, Давида Райю и Деклана Райса (все – «Арсенал»).

В прошедшем сезоне АПЛ Фернандеш провёл 35 матче, в которых забил девять мячей и сделал 21 результативную передачу.