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Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф: результаты матчей на 25 августа

Лига чемпионов УЕФА, раунд плей-офф: результаты матчей на 25 августа
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Во вторник, 25 августа, состоялись три ответных матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Лига чемпионов, результаты встреч раунда плей-офф, 25 августа:

«Сабах» (Азербайджан) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — 5:2;
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «НЕК Неймеген» (Нидерланды) — 3:0;
ЛАСК (Австрия) — «Селтик» (Шотландия) — 5:1.

Победившие по сумме двух встреч команды примут участие в общем этапе Лиги чемпионов, жеребьёвка которого состоится 27 августа.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «ПСЖ». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Пары квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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