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«Это спартаковский Угальде». Бубнов — о форварде ЦСКА Лусиано Гонду

«Это спартаковский Угальде». Бубнов — о форварде ЦСКА Лусиано Гонду
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем ЦСКА Лусиано Гонду, сравнив его с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде.

«Это спартаковский Угальде. Он очень большой объём работы выполняет, хорошо прессингует, обороняется, может всегда добить, зацепиться за мяч, голевую передачу отдать. Всё у него есть! Однозначно он сильнее Мусаева. Ему сейчас как форварду по большому счёту конкуренции нет. И пока они не приобретут второго форварда, забивного, он должен играть. Если Гонду всё время будет играть, у него процент брака будет небольшой. Двойки не будет получать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Гонду провёл за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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