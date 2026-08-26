«Я максимально готов». Хави — о работе в сборной Нидерландов

Новый главный тренер сборной Нидерландов Хави высказался о своей работе со сборной и рассказал о настрое на предстоящий период.

«Я знаю, что я иностранный тренер для этой страны. Но я здесь, чтобы помогать федерации, помогать тренерскому штабу и помогать игрокам. Я хочу побеждать. Я чувствую давление, но я победитель. И я готов, я максимально готов», — приводит слова Хави The Touchline.

Хави возглавил сборную Нидерландов 12 августа. Ранее специалист работал в «Барселоне» с 2021 по 2024 год. Под его руководством каталонская команда выигрывала чемпионат Испании и Суперкубок страны. До этого специалист тренировал катарский «Аль-Садд».