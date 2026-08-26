«Как Брунелло Кучинелли». Итальянский экс-тренер «Краснодара» высказался о Галицком

Бывший тренер-аналитик «Краснодара» Андреа Бьянки поделился мыслями о президенте и владельце зелёно-чёрных Сергее Галицком.

— Мне доводилось общаться с Галицким во время работы в «Краснодаре». Но я считаю, что с президентом должен общаться главный тренер — не член штаба. Но я неоднократно говорил с Сергеем Николаевичем, и это просто топ! Это человек-мозг. Один из тех предпринимателей, которые, как говорится, изменили всё. Как Брунелло Кучинелли — стилист, одежду которого очень любят в России. Смотреть своими глазами на то, что создал Галицкий, — это восторг! Мне очень повезло познакомиться с настолько талантливыми людьми, которые из ничего создали империю, как мы говорим в Италии. Когда смотришь на них, многое понимаешь.

— Что вы поняли?

— Что уверенность в себе — самое главное для успеха. Когда ты что-то говоришь, ты должен быть полностью уверен в этом и считать именно так, — сказал Бьянки в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После пяти сыгранных матчей нового сезона «Краснодар» набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Полное интервью с Бьянки читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.