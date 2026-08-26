Бруну Фернандеш высказался о выступлении лондонского «Арсенала» в прошлом сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высоко оценил выступление лондонского «Арсенала» в прошлом сезоне.

«Арсенал» провёл фантастический прошлый сезон. Они были очень сильны, и играть против них было чрезвычайно сложно — не только в Английской Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов, где они дошли до финала.

Они заслуживают огромного уважения, и все клубы Английской Премьер-лиги должны относиться к ним с таким уважением», — приводит слова Бруно Фернандеша We Are The Arsenal.

В сезоне 2025/26 «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года, набрав 85 очков, выиграл все восемь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и дошёл до финала этого турнира, где уступил «ПСЖ» в серии пенальти (1:1, пен. 3:4), а также вышел в финал Кубка Английской футбольной лиги, где проиграл «Манчестер Сити» (0:2).