«Вильярреал» объявил о подписании 22-летнего хавбека сборной Канады за € 15 млн

Испанский «Вильярреал» объявил на официальном сайте о подписании пятилетнего контракта с полузащитником «Андерлехта» и сборной Канады Натаном Салиба.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по 22-летнему футболисту составит € 15 млн.

Салиба является воспитанником «Клёб де Фут Монреаль» в МЛС, за который сыграл 78 матчей, забил два гола и один раз ассистировал партнёрам. С июля 2025 года канадец выступал за бельгийский «Андерлехт», где оформил пять мячей и две результативные передачи в 50 встречах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн. На минувшем ЧМ-2026 в составе сборной Салиба провёл три из пяти матчей команды на турнире (два в старте), забил один гол и отметился двумя ассистами.