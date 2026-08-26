«Проблемы с тренерами». Рейс высказался о сборной Бразилии, упомянув Сантоса и Анчелотти

Защитник ПФК ЦСКА Матеус Рейс высказался о перспективах сборной Бразилии после чемпионата мира 2026 года.

— А как вам выступление сборной Бразилии?

— Раньше в составе были мировые звёзды, а наше поколение перешло на другую стадию. Нас преследуют неудачи. У нас были проблемы с тренерами. Бразилия попала в точку, назначив главным Анчелотти. Была проделана большая работа и она поможет нам вновь блистать. Хотя пока я, увы, не говорю о победе на чемпионате мира.

— Кто-то из соотечественников приятно удивил?

— Дуглас Сантос, латераль из «Зенита», был хорош. Я очень рад, что Анчелотти интересуется Российской премьер-лигой. Это дает мне еще большую мотивацию показывать свой лучший футбол, чтобы попасть в сборную. Но для этого я должен сражаться за самые высокие награды в ЦСКА. Команда этого заслуживает, — приводит слова Рейса «РИА Новости Спорт».

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии (1:2). Анчелотти возглавил пентакампеонов в 2025 году.