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Роман Зобнин поднялся на девятое место в истории «Спартака» по проведённым матчам

Роман Зобнин поднялся на девятое место в истории «Спартака» по проведённым матчам
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин принял участие в игре 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0). Этот матч стал для него 315-м за красно-белых. По данному показателю Зобнин сравнялся с легендой московского клуба Сергеем Шавло.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'
Роман Зобнин в топ-10 по проведённым матчам в истории «Спартака»

Роман Зобнин в топ-10 по проведённым матчам в истории «Спартака»

Фото: Телеграм-канал «Спартак-Москва»

В матче с «Зенитом» Зобнин отметился забитым мячом.

Всего в текущем сезоне Роман провёл за московский «Спартак» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Роман Зобнин выступает за красно-белых с июля 2016 года.

После пяти туров «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

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