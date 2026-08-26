Роман Зобнин поднялся на девятое место в истории «Спартака» по проведённым матчам

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин принял участие в игре 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:0). Этот матч стал для него 315-м за красно-белых. По данному показателю Зобнин сравнялся с легендой московского клуба Сергеем Шавло.

Роман Зобнин в топ-10 по проведённым матчам в истории «Спартака» Фото: Телеграм-канал «Спартак-Москва»

В матче с «Зенитом» Зобнин отметился забитым мячом.

Всего в текущем сезоне Роман провёл за московский «Спартак» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Роман Зобнин выступает за красно-белых с июля 2016 года.

После пяти туров «Спартак» с 12 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.