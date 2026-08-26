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Станислав Агкацев достиг отметки в 100 матчей за «Краснодар»

Станислав Агкацев достиг отметки в 100 матчей за «Краснодар»
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев принял участие в игре 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:0). Этот матч стал для него 100-м за «быков».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Жубал – 80'    

Голкипер дебютировал за «Краснодар» в 2021 году. За это время он провёл 98 матчей во всех турнирах за клуб.

Агкацев в текущем сезоне провёл за краснодарский клуб пять матчей в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

После пяти туров РПЛ «Краснодар» набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаева проведут матч с «Ростовом» 29 августа.

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