«Лучше и сложнее». Матеус Рейс сделал выбор между Кордобой и Луисом Энрике

Защитник ПФК ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопрос о лучшем нападающем в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Бразильский защитник считает, что бразильский вингер «Зенита» Луис Энрике сильнее, чем колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

«Кордоба? Для меня Луис Энрике лучше и сложнее. Он побыстрее, дриблёр, классно идёт в обыгрыш», — приводит слова Рейса «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне Энрике принял участие в 34 матчах за сине-бело-голубых на клубном уровне и забил шесть мячей. Также в его активе четыре ассиста. В новой кампании бразилец не отметился результативными действиями, приняв участие в пяти играх. Кордоба недавно восстановился после тяжёлой травмы, полученной во время ЧМ-2026 и сыграл в сезоне-2026/2027 лишь в одной встрече, не отличившись голами. Прошлую кампанию Джон закончил с 22 мячами и 10 ассистами в 41 игре за зелёно-чёрных.