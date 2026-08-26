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Журналист рассказал, что УЕФА проведёт «более решительные действия» против Инфантино

Журналист рассказал, что УЕФА проведёт «более решительные действия» против Инфантино
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовит дополнительные меры в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в соцсети X.

Члены союза отказались от идеи бойкота женского чемпионата мира U20, который состоится в Польше с 5 по 27 сентября. При этом источник утверждает, что планируются «более решительные действия» против самого функционера.

Инфантино подвергается давлению из-за неудачной попытки привлечь частные инвестиции на чемпионаты мира. Инициативу не поддержали УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК).

Выборы главы ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко.

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