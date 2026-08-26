Тренер «Сабаха» Дамбраускас высказался о победе над «Хапоэлем» и выходе в общий этап ЛЧ

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Валдас Дамбраускас прокомментировал победу в ответном матче раунда плей-офф за попадание в общий этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Игра прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «Сабаха». В первой встрече «Хапоэль» победил со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей азербайджанский клуб выиграл со счётом 6:4 и вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Хапоэль» оказывал сильное давление. В результате мы пропустили гол. Мы допустили ошибки и обязательно проанализируем их. Болельщики, которые пришли на стадион, не забудут этот вечер. Я обязательно отпраздную наше достижение.

Великолепный вечер! Спасибо болельщикам! Ребята сыграли отлично. «Сабах» — лучшая команда, которую я когда-либо тренировал. Мы вышли в основную стадию лучшего турнира в мире! Сегодня я самый счастливый тренер в мире!», — приводит слова Дамбраускаса официальный сайт УЕФА.

Азербайджанский «Сабах» впервые в истории вышел в общей этап Лиги чемпионов УЕФА.

Клуб был основан в 2017 году. В минувшем сезоне «Сабах» впервые победил в чемпионате Азербайджана.

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 пройдёт в четверг, 27 августа.